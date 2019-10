Angelina Jolie rivela: “Dopo il divorzio con Brad Pitt mi sono sentita insignificante e ferita”

Angelina Jolie durante l’ultima presentazione del film di cui è protagonista, “Maleficent-Signora del male“, ha rilasciato un’intervista a Madame Figaro. L’attrice ha dichiarato di aver attraversato un periodo particolarmente difficile dopo il divorzio da Brad Pitt, nonostante il rapporto tra i due non andasse a gonfie vele.

Il suo film, “Maleficent- Signora del male”, sta per arrivare nelle sale italiane, finora è stato presentato già a Los Angeles e a Roma, dove Angelina Jolie si è presentata in tutta la sua incredibile bellezza.

Durante la première del film Disney l’attrice ha raccontato qualcosa di sé a Madame Figaro, raccontando uno dei periodi più bui della sua vita.

Il periodo buio di Angelina Jolie

L’attrice parla apertamente di uno dei momenti difficili della sua vita privata, che coincide coincide con il divorzio da Brad Pitt, avvenuto nel settembre del 2016, quando i due diffusero ufficialmente la notizia.

Dopo dieci anni insieme e dopo aver cresciuto sei figli, di cui due naturali e gli altri adottati, la coppia più bella del mondo ha preso la decisione di separarsi e lo ha fatto in maniera del tutto inaspettata agli occhi dei tanti fan che, da fuori, guardavano alla loro storia d’amore come la realizzazione di un sogno.

Eppure, nonostante ci fossero dei problemi di coppia, l’attrice rivela di aver attraversato un momento difficile, complice anche l’indagine del FBI sui presunti abusi subiti di Brad Pitt ai danni dei bambini:

“Mi ero persa un po’. Mi sono sentita più piccola, quasi insignificante, anche se questo non era necessariamente ovvio. Ho provato una tristezza profonda e reale, mi sono sentita ferita. Mi sono riconnessa con me stessa, pian piano. Tutte queste cose ti ricordano quanto sei fortunato a essere vivo. Vivo un periodo di transizione, come un ritorno a casa, un ritorno a me stessa. Per ora il mio unico pensiero sono i miei figli, una fonte inesauribile di forza e amore”.

La guerra con Brad Pitt

Il suo lavoro ha aiutato Angelina Jolie a riprendersi dal dolore accumulato in questi anni, in cui la “guerra” con Brad Pitt e la sua dipendenza dall’alcol ha inasprito ancora di più i rapporti tra i due. Solo adesso l’attore sembra essersi ripreso del tutto, dopo aver frequentato gli alcolisti anonimi che lo hanno aiutato a riemergere dal baratro nel quale era scivolato.

In una recente intervista, il protagonista di Ad Astra ha dichiarato di essere consapevole del fatto che, gran parte delle colpe per la fine della sua storia d’amore, derivino proprio dall’incapacità di gestire le sue dipendenze, tanto è vero che a distanza di tre anni dal divorzio non sono riusciti a stipulare un accordo relativo ai figli, che consenta ad entrambi di vederli e poter condividere i momenti importanti della loro vita.

di Ilaria Costabile, fanpage.it