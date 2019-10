Al Bano e la gaffe con Francesca Manzini: “Sei stata brava anche con 15 grammi in più”

Durante la terza puntata di Amici Celebrieties è stato invitato come ospite e giudice d’onore Al Bano. Il cantante ha commesso una gaffe imperdonabile nei confronti di una delle concorrenti, Francesca Manzini. Dopo aver assistito ad una sua esibizione, ha commentato la performance facendo delle allusioni inopportune alla forma fisica della speaker radiofonica.

Il sabato sera di Canale 5 è firmato Amici Celebrities, lo spin off del celebre talent di Maria De Filippi, a cui partecipano vari volti noti dello spettacolo italiano. La prima edizione dello show è arrivata alla sua terza puntata di cui è stato ospite Al Bano, nella veste di giudice d’onore.

La gaffe di Al Bano

La trasmissione si è svolta secondo il solito schema, facendo esibire i concorrenti dell’una e dell’altra squadra che, ad ogni serata, si cimentano nei numeri preparati durante la settimana, che li vedono impegnati nelle discipline del canto e del ballo.

Se alcuni di loro prediligono uno solo degli insegnamenti, alcuni dei concorrenti si dilettano mostrando sia le loro doti canore, che le loro abilità nel ballo, come la speaker radiofonica Francesca Manzini. L’imitatrice, che fa parte della squadra blu, si è esibita in una delle performance previste per la serata. Ad assistervi, ovviamente, anche il giudice d’onore che è inciampato in una gaffe a dir poco imbarazzante.

Conclusa l’esibizione, Al Bano si è trovato a commentare e ha esordito dicendo: “Sei stata brava anche con quei 15 grammi in più”. A questo punto la Manzini non ha esitato a rispondere per le rime al cantante pugliese: “Io me ne frego signor Al Bano, sono felice così. La passione non ha peso, sono qui per fare contenuto, non immagine.”

Le reazioni di Francesca Manzini

Nonostante Al Bano abbia cercato di riprendersi dalla gaffe, la Manzini ha voluto chiudere velocemente la questione senza dargli l’opportunità di ribattere.

Non è la prima volta che durante il programma le vengano fatte notare le sue curve, sebbene le volte precedenti i commenti avessero un’accezione del tutto positiva, che mettesse in risalto la bravura della speaker radiofonica, che non si è mai tirata indietro dinanzi alle critiche, ma anzi, ha sempre reagito con un sorriso, scherzando più volte sulla sua forma fisica. Il commento di Al Bano deve esserlo suonato più come una precisazione, inopportuna, che altro.

di Ilaria Costabile, tvfanpage.it