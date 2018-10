Sara Tommasi, nuova vita: si sposerà con Angelo, un imprenditore

Una laurea alla Bocconi, la partecipazione all’Isola e le esperienze in tv, un periodo di “perdizione” e ora per Sara Tommasi arriva il matrimonio. La showgirl ha spiegato quanto le era accaduto: “A 27 anni qualcosa nella mia testa ha cominciato a non funzionare.

È avvenuto tutto molto lentamente, senza veri e propri segnali forti che potessero mettermi in allarme. Una lunga discesa che mi ha portato diritta all’inferno – ha fatto in un’intervista – Oggi tutto questo per me ha un nome: ho scoperto di essere affetta da una forma di bipolarismo che ha una carattere genetico”.

Ora però nella vita di Sara è arrivato l’amore e l’ex isolana (della gestione Simona Ventura) starebbe per sposarsi col fidanzato Angelo: “Dopo la caduta, tra i video con Andrea Diprè e i film hard, Sara Tommasi si era eclissata – fa sapere Ivan Rota per Novella 2000 – ma ora torna con una dichiarazione che ha stupito tutti.

Di lei, ultimamente ricordano solo l’intervista a Le Iene in cui aveva dichiarato di essere bipolare. Ora, l’ex showgirl laureatasi all’università Bocconi, vuole sposare Angelo, un imprenditore di acque minerali, che dice di amare alla follia. Sara ha detto di non essere del tutto guarita, ma di stare molto meglio”.

Il Messaggero