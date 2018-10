Oggi torna “Quelli che il calcio” su Rai2

Torna alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Doppio ospite musicale in questa puntata: Fred De Palma si esibisce insieme ad Ana Mena con il successo “D’Estate non vale” prodotto da Takagi & Ketra, già certificato Platino, primo su Spotify Italia e con 40 milioni di views su Youtube; Piotta canterà invece il nuovo singolo “Solo per noi” estratto dal suo ultimo album “Interno 7”. Successivamente Piotta siederà tra gli ospiti per commentare la Serie A per poi eseguire un centone insieme a Luca e Paolo sulle note di “Supercafone” accompagnato dai Jaspers, la band ufficiale del programma.

Al grande tavolo di “Quelli che il Calcio”: Melissa Satta, Demetrio Albertini, testimonial dell’organizzazione no profit AMREF, Giorgia Cardinaletti, Massimo Mauro, Adriano Panatta, Giorgio Terruzzi, Paolo Casarin e Fulvio Collovati. Invece al Salottino TV Rocco Tanica torna a commentare con la sua inconfondibile ironia il meglio e il peggio dei programmi televisivi della domenica italiana.

Tornano le grandi imitazioni e gli sketch dei comici di “Quelli che il Calcio” con Ubaldo Pantani nelle vesti di Massimo Giletti, Antonio Ornano che dà voce ai racconti di Folco Maria Brandauer, Brenda Lodigiani nell’esilarante versione di Diletta Leotta e Toni Bonji nei panni sia dell’inviato Paride Coccio che del presentatore-incursore in studio.

Mentre in studio Emanuele Dotto presiede la postazione tecnica, Federico Russo dal Pub di Corso Sempione racconta con humor la Serie A in compagnia di Dino Zandegù e Herbert Ballerina. Alla postazione web Francesca Melissa Greta Marchetto scova nel mondo web i contributi audio e video più divertenti da proporre in studio.

Francesco Mandelli va a Monza per commentare “Mille Chitarre”, il festival dove tutti possono prendere uno strumento per suonare e cantare in pubblico, mentre Abbadia Lariana (LC) è invece la meta di Mimmo Magistroni dove ripropone, insieme a giovani calciatori del paese, i gol del pomeriggio della Serie A. Spetta invece a Giorgio Teruzzi il compito di raccontare la domenica dei motori con il Gran Premio di Formula 1 in Giappone e la Moto GP in Thailandia.

Sulle tribune degli stadi, commentano le partite gli inviati di “Quelli che il Calcio”: esordiscono alle 12:30 Claudio Onofri e Marco Osio per Genoa – Parma, a Bergamo alle 15:00 tocca a Ludovica Pagani e Dario Vergassola per Atalanta – Sampdoria, a San Siro Dan Peterson e Ferruccio Gard per Milan – Chievo e dallo stadio Olimpico per Lazio – Fiorentina Gabriele Corsi e Giulia Coppini.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.