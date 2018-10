Laura Pausini, finale ‘da paura’ a Roma per il tour mondiale

Dopo il grande debutto al Circo Massimo in due serate storiche per la musica italiana, il live trionfale al Radio City Music Hall di New York a conclusione di un tour oltreoceano di enorme successo tra Nord e Sud America e una serie impressionante di sold out della leg italiana, il ‘Fatti sentire – Worldwide Tour 2018’ è questa sera a Bari per l’ultima delle tre date, per poi proseguire a Firenze, Padova, Bologna, Torino e Roma per concludersi con “un finale da paura” il 31 ottobre al Palalottomatica. Un grande party live a tema Halloween che Laura ha pensato per festeggiare assieme a tutti i suoi fan che in questi mesi hanno gremito i palazzetti italiani. Da poco nominata ai Latin Grammy Awards 2018, Laura nei suoi 25 anni di carriera ha messo a segno un record dopo l’altro: è stata la prima donna ad esibirsi a San Siro nel 2007, la prima italiana in tour negli stadi nel 2016, la prima donna in assoluto a cantare sul palco del Circo Massimo e la prima cantante italiana a vincere un Grammy Award nel 2006. Quello del 31 ottobre sarà uno spettacolo senza precedenti: oltre due ore e mezza tra geyser, fontane luminose, coriandoli e streamers con scenografie a tema Halloween e atmosfere suggestive, dove Laura canterà i brani tratti da ‘Fatti sentire’, il suo ultimo album di inediti pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo e i suoi indimenticabili successi. Sul palco insieme a Laura Pausini una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli. Ai cori, cinque voci straordinarie: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D’Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016. A conclusione del tour, sabato 3 e domenica 4 novembre al PalaSele di Eboli verranno recuperati i due concerti sold out rimandati a fine settembre.

Adnkronos