Imagine, restaurato film Lennon e Yoko

Evento 8-9-10 ottobre, 15 minuti inediti vita e musica immortali

Beatlesiani di tutto il mondo unitevi: il 9 ottobre 1940 nasceva John Lennon e per celebrare l’anniversario arriva in sala, evento 8-9-10 ottobre con Nexo digital, ‘Imagine‘, il film del ’72, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos. Un film surreale che unisce momenti di fiction a scene reali riprese da un giorno qualunque nella mistica, visionaria, psichedelica vita di John Lennon e Yoko Ono. Mischiate alle meravigliose e immortali musiche dello storico album Imagine di John Lennon. Il film è stato prodotto e diretto da John e Yoko, con numerose guest star tra cui George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance e Jonas Mekas. L’innovativo film musicale presenta un trattamento visivo diverso per ogni canzone e segue John e Yoko durante le sessioni di registrazione di Imagine sia nel Regno Unito sia a New York come coproduttori del disco con Phil Spector. Restaurato frame-by-frame, è accompagnato da 15 minuti di contenuti inediti.

Ansa