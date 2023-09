Tropico accende i sogni con le sue Fantasie e il feat di Cesare Cremonini

Anticipato dal singoli Chiamami quando la magia finisce e Che Mme Lassat’ a fa, uno tra i brani più apprezzati dalle radio nel corso dell’estate 2023, Tropico (progetto solista di Davide Petrella) si prepara a tornare con il suo nuovo album. Intitolato proprio Chiamami quando la magia finisce, come il primo singolo estratto, sarà disponibile in versione fisica sia in doppio vinile che su CD e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 settembre su etichetta Numero Uno / Sony Music.

La prima collaborazione a essere svelata è quella con Cesare Cremonini, frutto di una lunga storia di sinergie. Un sodalizio professionale iniziato più di dieci anni fa, divenuto una grande amicizia e partito proprio da Cesare, primo ad accorgersi del talento dell’artista e dell’autore che oggi è una delle firme più straordinarie e ricercate della discografia.



Chiamami quando la magia finisce è un disco d’autore caratterizzato da un sound che strizza l’occhio alla globalizzazione futuristica della città di Napoli (dove Tropico è nato e cresciuto), da una grande attenzione ai dettagli e che vede la presenza di producer come D-Ross e Startuffo, Ceri, Starchild, Davide Simonetta. Ad arricchire ulteriormente il progetto, alcuni ospiti che verranno via via annunciati. Il nuovo singolo che precede l’uscita dell’album, Fantasie feat. Cesare Cremonini (prod. Da D-Ross, Startuffo, Tropico e Cremonini), sarà disponibile su tutte le piattaforme e per la rotazione radiofonica a partire dal 15 settembre.