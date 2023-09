Grande Fratello 2023: spuntano nuovi indizi sui possibili conduttori del Gf Party

(di Federica Zito) Lunedì 11 settembre inizierà l’attesissimo Grande Fratello Vip e quest’anno anche NIP (not important people) con Alfonso Signorini, che porta con sé tante novità, partendo dalla presenza della nota giornalista di Mediaset Cesara Buonamici in qualità di opinionista.

Questa nuova edizione del Grande Fratello non vedrà nemmeno la presenza di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge nella conduzione del Gf Party e sui social iniziano a spuntare vari indizi su chi saranno i due sostituti.

Escono i nomi di Andrea Dianetti, attore, regista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, e il nome di Annie Mazzola anche lei conduttrice radiofonica di Radio 105. I dubbi dei fan si sono accesi quando il programma ha condiviso sui social network diversi indizi e un disegno che raffigura i due nuovi conduttori, senza però mostrare il loro volto.

Gli indizi dati sono: lui è del segno del Toro e ha come superpotere “l’imitazione letale”. In questo ruolo, non vede l’ora di poter dire “Manco a fà così” e sarà un conduttore ottimista. Lei è del segno Ariete e ha come superpotere la “parlantina onesta”. Non vede l’ora di poter dire “Qui è tutto amplificato” e sarà una conduttrice senza peli sulla lingua. Tra tante cose ancora in dubbio ciò che è certo è la presenza in studio di Rebecca Staffelli in sostituzione a Giulia Salemi, nel ruolo di commentatrice social e dei Vip, oramai confermati i tre NIP (non del tutto sconosciuti) Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, e i Vip Beatrice Luzzi e Alex Schwazer.

Entreranno nella Casa anche la cantante Fiordaliso, l’attore Ciro Petrone, l’ex professoressa de L’Eredità Samira Lui e l’attore e ballerino Massimiliano Varrese.

