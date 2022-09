Due settimane fa ha annunciato l’addio dal marito Frank Faricy: ora è felice con il regista Adam Sigal

Ludovica Frasca ha un nuovo amore, dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore inglese Frank Faricy, annunciata solo due settimane fa. A farle battere il cuore ora è il regista Adam Sigal: è stato proprio lui a ufficializzare la relazione nel giorno del suo 40esimo compleanno postando una foto di coppia. “Sono proprio dove voglio essere” ha scritto mostrandosi tra le braccia della ex velina.

Dopo rumor insistenti, con i fan che avevano già notato l’assenza della fede al dito, Ludovica Frasca ha annunciato il 22 agosto di aver messo un punto alla sua relazione con Frank Faricy. Solo una settimana dopo, Adam Sigal ha postato la foto di coppia: segno che lontano dai riflettori del gossip, la situazione sentimentale della ex velina era cambiata da tempo.

“Penso sia arrivato il momento di scrivere due righe… Ci sono alcune cose che non si possono spiegare. O forse ogni storia ha un suo momento, un suo racconto. Adesso però devo resettare. Aspetto il tempo per raccontare il mio addio” aveva scritto Ludovica Frasca annunciando la fine del suo matrimonio con Frank Faricy. E in un lungo sfogo ha continuato: “Per me non sono stati mesi facili… Una cosa che veramente ho capito, è che dovete sempre fidarvi del vostro istinto e che dovete sempre schierarvi per quello che voi pretendete… I compromessi si fanno delle piccole cose, ma nelle grandi” aveva spiegato ai follower.

Il matrimonio tra Ludovica Frasca e Frank Faricy era stato celebrato in Florida nel marzo 2021, a sole tre settimane dalla proposta di nozze. Si erano svolte con rito civile alla presenza di pochissimi invitati, con il desiderio di un party stellare che però non si è mai realizzato. Un amore, il loro, che ha fatto scintille ma che è bruciato in fretta e di cui, un anno e mezzo dopo, è rimasta solo cenere. Non spiega i motivi della rottura, ma dalle sue parole traspaiono tanta amarezza e delusione. Ora accanto ad Adam Sigal ha voltato pagina e per fargli gli auguri scrive: “Sei più che incredibile, anche meglio di Roma”.