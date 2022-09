George Clooney e Julia Roberts insieme in un film: “Ci sono volute 80 riprese per girare la scena di un bacio”

I due attori raccontano la loro nuova esperienza cinematografica in un ironico botta e risposta

George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme al cinema. I due divi hollywoodiani sono infatti i protagonisti di “Ticket to Paradise”, commedia romantica. Scherzando tra loro, durante un’intervista al New York Times le due star hanno svelato un divertente aneddoto del dietro le quinte: “Per girare la scena del nostro unico bacio, nel film, ci sono volute 80 riprese”.

Sei mesi per perfezionare un’unica scena, come ha raccontato Clooney. Julia Roberts lo ha però corretto sottolineando: “Ci sono volute in realtà 79 riprese di noi che ridiamo e poi quella di noi che ci baciamo”.

In un botta e risposta all’insegna delle battute i due amici e colleghi di lunga data raccontano il film che li ha riportati insieme su un set dopo sei anni. Le due star, ambedue vincitori di un Oscar hanno lavorato insieme in 4 pellicole, l’ultima delle quali datata 2016 dal titolo “Money Monster – L’altra faccia del denaro”.

Nel 2001 hanno recitato fianco a fianco in “Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco con la regia di Steven Soderbergh L’anno dopo in “Confessioni di una mente pericolosa, diretto dallo stesso Clooney e nel 2004 sono tornati sul set insieme per “Ocean’s Twelve” sempre con la regia di Steven Soderbergh.

“Beh, dovevamo farlo bene”, ha detto Clooney, parlando ancora della scena del bacio e ha poi aggiunto: “I nostri ruoli sono stati “scritti chiaramente” per noi da Ol Parker, che originariamente aveva dato ai personaggi proprio i nomi di Georgia e Julian”.

Clooney ammette: “Non facevo una commedia romantica dai tempi di ‘Un giorno per caso’, ma ho pensato, se Jules è pronta, penso che potrebbe essere divertente…”.

Gli ha fatto eco la Roberts, che ha dichiarato come il film “in qualche modo aveva senso solo con lei e Clooney proprio grazie alla loro ‘chimica’”.

Il film, diretto dallo stesso regista di “Mamma Mia! Ci risiamo” è una commedia romantica su due persone che riscoprono l’amore.

Nei panni di una coppia di divorziati in missione per impedire alla loro figlia di fare lo stesso errore che hanno commesso loro 25 anni prima sposandosi giovani, i due protagonisti scoprono come le seconde possibilità possano sorprenderci.