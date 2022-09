Film stasera in TV da non perdere mercoledì 7 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 7 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Wizard of Lies, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in una grande produzione HBO diretta da Barry Levinson. Bernie Madoff ha iniziato a lavorare come broker a New York negli anni Sessanta.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Brave ragazze, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico nella commedia diretta da Michela Andreozzi. Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca.

Finale a sorpresa – Official Competition, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Penélope Cruz e Antonio Banderas in una commedia sul mondo del cinema. Per realizzare un film, un miliardario ingaggia un’eccentrica regista e due divi in competizione tra loro.

Questione di tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Domhnall Gleeson e Rachel McAdams in una commedia romantica di Richard Curtis. A 21 anni Tim scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per sistemare la sua vita.

Zohan – Tutte le donne vengono al pettine, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Esilarante commedia tra due acerrimi rivali: Adam Sandler, anche produttore e sceneggiatore e John Turturro.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Chronicles of Riddick, ore 21:15 su Sky Cinema

Sci-fiVin Diesel nel fanta-action sequel di “Pitch Black”. In fuga dai mercenari che vogliono la sua pelle, Riddick approda sul pianeta Helion dove rimane coinvolto in una guerra tra faide.

Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sulla scia dell’immortale cult anni ’80, tornano le emozionanti sfide a colpi di arti marziali con Jackie Chan nel ruolo del maestro che fu del mitico Pat Morita.

The Crew – Missione impossibile, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action ad alta quota. Licenziato per aver disubbidito a un ordine, un ex pilota militare trova lavoro in una compagnia civile e rimane coinvolto in una missione di salvataggio in Asia.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Night Hunter, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La polizia e un giudice braccano un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla che adesca e uccide le donne.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

De Gaulle, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Lambert Wilson nel biopic sul generale francese. Giugno, 1940: mentre la moglie e i figli sfuggono all’avanzata dei tedeschi, Charles De Gaulle vola a Londra per negoziare con Churchill.

I PROGRAMMI IN CHIARO

La mia bella famiglia italiana, ore 21:25 su Rai 1

Paolo è ormai vent’anni che si trova in Germania dopo aver lasciato la Puglia in seguito ad un incidente dalle cause sconosciute. Ora però è costretto a tornare per la malattia della madre.

La Partita del Cuore 2022 , ore 21:20 su Rai 2

Torna su Rai 2 la Partita del Cuore, dove la Nazionale Cantanti sfida il Charity Team 45527 in una gara di solidarietà per anziani e bambini con gravi patologie.

La nuora ideale, ore 21:25 su Rai 3

La quarantacinquenne Louise parte per un weekend in Corsica, stufa dei tradimenti del marito. Dopo una notte di passione però, il partner che è con lei muore nel sonno.

Controcorrente, ore 20:30 su Rete 4

Il programma di approfondimento su società e attualità di Rete 4 condotto da Veronica Gentili.

Solo uno sguardo, ore 21:00 su Canale 5

Per Eva le cose si mettono sempre peggio: mano a mano che si avvicina al marito, il pericolo per lei e per la sua famiglia aumenta.

101 Pucci, ore 21:20 su Italia 1

Il programma comico firmato da Andrea Baccan, in arte Pucci.

Le regole della casa del sidro, ore 21:15 su La7

Cresciuto nell’orfanotrofio di St. Cloud, Homer incontra una giovane coppia benestante. Il ragazzo si unisce a loro e riesce a staccarsi dall’ambiente dell’orfanotrofio.

X Factor – Il meglio delle audizioni, ore 21:30 su TV8

Il meglio delle audizioni del talent show dedicato alla musica più famoso e più amato al mondo.

What Women Want, ore 21:25 su Nove

Uno scapolo, convinto single con una figlia adolescente, entra in crisi quando la posizione che desiderava in azienda viene affidata ad una donna.