Emma Marrone ringrazia i fan dopo la morte del papà ed Elisa commuove con una dedica

La cantante salentina scrive su Twitter e l’amica emoziona tutti cantando “Hallelujah”

Emma Marrone ringrazia i fan il giorno dopo la scomparsa del papà Rosario e l’amica Elisa emoziona cantando “Hallelujah” di Leonard Cohen. La cantante salentina ha sentito forte l’abbraccio virtuale dei fan e su Twitter ha scritto: “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato” con un cuore.

Emma Marrone aveva dato la notizia postando una foto su Instagram: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.



Quello tra Emma Marrone e il padre Rosario è sempre stato un legame strettissimo. Li univa la passione per la musica e per la cantante Elisa, tanto che padre e figlia in passato avevano anche duettato sulle note di “A modo tuo”, brano della cantautrice triestina.



Bene, in concerto nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, Elisa ha voluto fare una dolce dedica al papà di Emma Marrone. “Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me – ha detto Elisa – ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio di artisti e amici di Emma Marrone, che sui social hanno scritto dolci frasi per la cantante. “Ciao vecchio lupo!”, è il saluto di Stefano De Martino, ex della Marrone. Mentre Alessandra Amoroso ha commento: “Ciao Papone…” e Francesca Michielin: “Non ho parole sorella. Ti abbraccio fortissimo”, così come Elena D’Amario: “Rosario… ti voglio bene. Per sempre. Vi stringo tanto forte Emma”. Anche Marco Bocci ha scritto: “Un bacio grande Emma” e la moglie Laura Chiatti: “Ti stringo cara Emma”.



Francesca Savini, manager e amica storica di Emma, su Instagram scrive: “Mi hai trattata e protetta sempre come una figlia, mi hai voluto un gran bene, sincero. Di persone come te se ne incontrano poche nella vita. Sarai con noi in ogni istante a guidarci e a proteggerci. Spero di essere all’altezza di ricambiare tutto questo. Ti voglio un bene immenso Ro’, la Franci tua”.