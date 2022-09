Elodie conferma la relazione con Andrea Iannone

In un’intervista concessa a Vanity Fair, Elodie ha ammesso di frequentare Andrea Iannone, pur precisando che “in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra”. La cantante debutterà come attrice il prossimo 22 settembre al cinema con il film Ti mangio il cuore

In occasione del suo debutto come attrice in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, film presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, Elodie ha parlato a Vanity Fair anche della sua vita sentimentale. La cantante ha confermato i rumors degli ultimi tempi che la volevano molto vicina ad Andrea Iannone, pur andandoci molto cauta essendo solo all’inizio della loro storia.

ELODIE PARLA DI ANDREA IANNONE

Elodie è stata sentimentalmente legata al collega Lele, conosciuto durante la partecipazione ad Amici nel 2016, con il quale ha rotto nel 2018. Dal 2019 al 2021, invece, Elodie si è frequentata con Marracash e, nonostante la rottura, i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto che continuano anche a collaborare in ambito lavorativo. In una recente intervista concessa a Vanity Fair, in cui Elodie si racconta a 360° dal suo rapporto con il padre al suo debutto cinematografico con Ti mangio il cuore, la cantante ha anche brevemente parlato della presunta liason con il motociclista Andrea Iannone confermandola: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Dichiarazioni che confermano la frequentazione, sebbene Elodie abbia tenuto a precisare che si è ancora gli inizi di quella che potrebbe diventare una storia d’amore più intensa. La stessa cantante, inoltre, appena due mesi in un’intervista concessa a Peter Gomez durante il programma La confessione in onda su Nove aveva ammesso: “Sono innamoratissima di Marracash. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. In passato, l’ex pilota di Ducati, Suzuki e Aprilia in Moto GP è finito al centro del gossip per le sue relazioni con Belén Rodríguez e l’influencer Giulia De Lellis.

LA CARRIERA DI ELODIE

Dopo il secondo posto ottenuto ad Amici nel 2016, Elodie ottiene un’importante visibilità aumentata anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo dell’anno successivo, chiuso all’8° posto con Tutta colpa mia, brano comunque premiato per essere diventato disco di platino con oltre 50.000 copie vendute. Nel 2020 torna sul palco dell’Ariston con il brano Andromeda, mentre nel 2021 affianca Amadeus come co-conduttrice nella seconda serata. In carriera vanta attualmente tre album: Un’altra vita (2016), Tutta colpa mia (2017) e This is Elodie (2020). Come accennato in precedenza, il prossimo 22 settembre debutterà come attrice nel ruolo della protagonista Marilena Camporeale in Ti mangio il cuore. Nel cast sono presenti anche Francesco Patané, Brenno e Michele Placido, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Letizia Cartolaro, Giovanni Trombetta e Giovanni Anzaldo.