Bridgerton, terminate le riprese del prequel Queen Charlotte

Come riportato dal magazine Collider, il regista Tom Verica ha annunciato la chiusura del set, nessuna notizia sulla data di uscita

Si sono concluse le riprese del prequel di Bridgerton, come rilanciato da Collider che ha svelato anche alcuni dettagli della produzione.

QUEEN CHARLOTTE, RIPRESE CONCLUSE

Bridgerton è tra le produzioni Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) più amate dal pubblico. Il successo delle prime due stagioni ha portato alla realizzazione di una terza e alla nascita di un prequel dedicato a uno dei personaggi della serie, ovvero Queen Charlotte.

Tom Verica, regista del prequel, ha annunciato la fine delle riprese con un breve messaggio su Twitter in cui ha scritto: “Riprese terminate. Questa produzione, questo cast, questa crew… semplicemente aspettate”.

Collider ha rivelato che il prequel racconterà la storia di una giovane Queen Charlotte, interpretata da India Ria Amarteifio, e di altri personaggi della serie Netflix.

Nel cast del prequel Arsema Thomas, Corey Mylchreest, Connie Jenkins-Greig, Katie Brayben e Kier Charles. Presenti anche Michelle Fairley, Sam Clemmett, Hugh Sachs, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).