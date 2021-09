Rai3, stasera partirà la nuova stagione di Cartabianca

Da stasera, martedì 7 settembre, alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda la nuova stagione di Cartabianca con Bianca Berlinguer. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, si presenterà con logo, veste grafica e studio completamente rinnovati. Nella prima puntata si darà ampio spazio al dibattito su Green Pass e obbligo vaccinale con un’importante testimonianza in studio. Si parlerà inoltre della ripartenza economica e delle prossime elezioni amministrative. Non mancherà uno sguardo allo scenario internazionale con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan.