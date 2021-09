Rai Movie, “Borsalino” in omaggio a Belmondo

In ricordo del grande attore francese scomparso

Per ricordare Jean-Paul Belmondo, icona del cinema francese scomparso all’età di 88 anni, Rai Movie manderà in onda, martedì 7 settembre, alle 18.50, “Borsalino”, pellicola del 1970, firmata Jacques Deray, che vede Belmondo in coppia col suo “rivale” Alain Delon. Belmondo, che ha girato più di 80 film nella sua lunghissima e brillante carriera e ha lavorato con registi del calibro di Claude Lelouch a François Truffaut, con ‘Borsalino’, proprio assieme a Delon, ottenne un enorme successo internazionale.

Nel film, ambientato a Marsiglia nel 1930, due giovani malviventi, Rock Siffredi e François Cappella, si mettono in società per mettere a frutto la comune vocazione di vivere senza lavorare. La città è dominata da due gangster, Poli e Marello, i quali controllano l’uno il mercato delle carni, l’altro le bische e i locali notturni. Conquistata una relativa agiatezza, assicurandosi una discreta percentuale su tutto lo smercio del pesce, Rock e François decidono di dare la scalata all’impero di Poli, e ci riescono.

