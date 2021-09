Le piccole cose che ci rendono felici tornano protagoniste con mulino bianco

On air il film dedicato alle nuove Piadelle Toast. Firma Publicis Italia

È on air il nuovo soggetto della campagna Mulino Bianco, firmato da Publicis Italia, per il lancio di una novità nel mondo delle Piadine: le nuove Piadelle Toast, dalla speciale forma quadrata ideali per essere scaldate nel tostapane.

Protagonista del nuovo capitolo è Mattia, un papà che vive un momento di complicità con i suoi gemelli quando la mamma non c’è. Il film ci racconta piccoli momenti di felicità condivisa in una serata casalinga per soli uomini: fare la lotta con i cuscini, lanciare gli aeroplanini per vedere fin dove arrivano o mangiare le Piadelle Toast mordendo prima i quattro angoli.

Il film ci restituisce un racconto che ruota attorno alle persone e alla loro idea di felicità, qualcosa di molto personale che spesso ci portiamo dentro fin da bambini e che riaffiora quando nella vita di ogni giorno ritroviamo quei momenti che sanno regalarci il sorriso e farci guardare al domani con più ottimismo.

Diretto da Gabriele Mainetti, è stata prodotto da BRW FILMLAND e pianificato da OMD. A supporto del lancio, è stata realizzata inoltre una campagna digital e social che ha come protagonista l’innovativa modalità di preparazione delle nuove Piadelle Toast, le sole che possono essere farcite, ripiegate in quattro e scaldate in tostapane. Ideali sia per ricette salate e che dolci.