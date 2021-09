La carica degli italiani ai festival di Toronto, NY e Londra

Bellocchio, Moretti e Sorrentino guidano la pattuglia

Anzi, nel caso del festival di New York si segnala un record: mai erano stati invitati cinque film.

Toronto, che quest’anno si sovrappone per qualche giorno a Venezia (9-18 settembre), presenta Tre piani di Nanni Moretti, Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher e Piccolo Corpo di Laura Samani, mentre in arrivo da Venezia sarà America Latina di Damiano e Fabio D’Innocenzo. Quest’ultimo è stato scelto per una nuova sezione, TIFF Industry Selected, attenta alle tendenze di mercato.



Futura è inoltre presente tra i film italiani del New York Film Festival (24 settembre-10 ottobre), insieme a A Chiara di Jonas Carpignano e Re Granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Il Buco di Michelangelo Frammartino e Marx può aspettare di Marco Bellocchio sono stati selezionati sia da New York che dal Festival di Londra (18-26 settembr6-17 ottobre), dimostrando – sottolinea Luce-Cinecittà, che organizza con l’Area Promozione Cinema contemporaneo le selezioni dei titoli italiani dei tre festival – che film dalla forte identità riescono ad avere un ottimo percorso internazionale. Nel caso di Marx può aspettare, che l’autore stesso aveva definito “un documentario familiare”, c’è la certezza – si fa notare – che potrà viaggiare molto, essendosi rivelato un potente film di sguardo, capace di arrivare all’anima degli spettatori. Sempre dal festival di Londra saranno proposti Piccolo corpo e la prima proiezione, dopo il festival di Venezia, di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

