In tv torna l’approfondimento giornalistico, il martedì posti in piedi

L’estate volge al termine e la televisione, anche in prima serata, alza di nuovo il sipario su approfondimento, talk e inchieste. A ben guardare, i volti sembrano sempre gli stessi, con qualche trasloco di Rete e di giornata. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta in quest’autunno al netto degli speciali che le ammiraglie Rai1 (come nel caso dell’11 settembre con Monica Maggioni) e Canale5 decideranno di mandare in onda.

IL LUNEDI’ a farla da padroni sono Riccardo Iacona su Rai3 (è ripartito con Presa Diretta il 30 agosto scorso) e Nicola Porro su Retequattro (è appena ripartito con il quarto anno di Quarta Repubblica). Dal 25 ottobre, invece, su Rai3 passaggio del testimone con il campione di scoop (e di audience) Report di Sigfrido Ranucci.

Il MARTEDI’ posti in piedi in prima serata. Su Rai3 riparte Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer e giunto alla sesta edizione: nuovo logo, nuova veste grafica e nuovo studio per lei, ma niente Mauro Corona… La Berlinguer dovrà duellare naturalmente con Giovanni Floris e il suo Di Martedì su La7. Ma anche con Mario Giordano che su Rete quattro va Fuori dal coro. E poi la novità: la stakanovista del piccolo schermo Veronica Gentili (in foto) condurrà su Itala1 un nuovo programma targato Video News: Buoni o Cattivi, con un una prima parte filmata e una seconda parte con intervista a tu per tu con il protagonista. Si parte con “L’odio di strada”.

Il MERCOLEDI’ un grande classico su Rai3 con Federica Sciarelli e il suo Chi l’ha visto?. Su Retequattro Zona bianca con Giuseppe Brindisi. E poi la novità: Massimo Giletti sbarca su La7 al mercoledì con Non è l’arena, e spedisce con calma l’Atlantide di Andrea Purgatori alla domenica.

Anche IL GIOVEDI’ è una giornata parecchio affollata, anche se Rai2 (a suon di flop) ha abdicato all’idea del talk per riconvertirsi sui documentari. Lo scontro, sarà dunque tra Corrado Formigli con Piazza Pulita (partenza il 16 settembre) e Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio in partenza già il 9 settembre.

Il VENERDI’ Quarto Grado su Rete quattro gioca in solitaria, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche qui il tentativo di Rai3 di provare un talk al venerdì è stato sconsigliato dall’Auditel. Si parte insomma, buon approfondimento a tutti.