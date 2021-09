Baby K e Alvaro Soler insieme per “Non dire una parola”

Per la prima volta la regina delle hit italiane Baby K (15 dischi di Platino, 4 dischi d’Oro e un disco di Diamante in curriculum) incontra il cantautore spagnolo/tedesco Alvaro Soler (che in Italia ha totalizzato oltre 20 dischi tra Oro e Platino) per un singolo inedito dal titolo “Non dire una parola”, disponibile dal 10 settembre e scritto da Claudia Nahun (vero nome di Baby K), Alvaro Soler, Stefano Tognini e Jacopo Ettorre e prodotto da Zef. “Questo brano racconta quel momento in cui l’amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante”, racconta Baby K che aggiunge: “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”. Il brano sarà inserito digitalmente nell’ultimo album della cantautrice italiana “Donna sulla Luna”, che contiene anche “Non Mi Basta Più” feat. Chiara Ferragni (3 platini e 70 milioni di views su YouTube), “Playa” (2 platini e 62 milioni di views su YouTube), “Buenos Aires” (oltre 12 milioni 600 mila views su YouTube), brano “Pa ti” feat. Omar Montes (disco d’Oro) e “Mohicani” (Platino). Alvaro Soler si aggiunge così all’elenco di collaborazioni italiane e internazionali presenti nell’ultimo album di Baby K: Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni e gli esponenti della scena urban italiana Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade. Entrambi gli artisti hanno annunciato il ritorno live il prossimo anno. Queste le date di Baby K: 22 aprile Firenze, 23 aprile Padova, 29 aprile Roma, 30 aprile Milano. Soler sarà il 7 marzo a Padova e l’8 marzo a Milano.

ANSA