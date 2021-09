Arriva il “premio Eva 3000 Catajo 2021 sui migliori programmi tv. Tra i premiati : Domenica In, Verissimo, Non è l’Arena e 4 Ristoranti

La premiazione si svolgerà martedì 21 settembre presso il Castello del Catajo (Padova). Presenteranno l’evento Iva Zanicchi e Beppe Convertini. Ospite d’eccezione Marco Baldini

Grande attesa per il “Premio Eva3000 Catajo 2021”, terza edizione del prestigioso riconoscimento dedicato ai personaggi e alle trasmissioni televisive preferiti dal pubblico. I vincitori di quest’anno sono stati infatti scelti attraverso un contest lanciato all’inizio dell’estate scorsa sulle pagine della rivista Eva3000 e sui suoi canali social. I premi saranno assegnati nel corso di una serata di gala che si svolgerà martedì 21 settembre presso il Castello del Catajo, monumentale e affascinante edificio storico costruito a partire dal XVI secolo nelle vicinanze di Battaglia Terme, ai piedi del Colli Euganei (Padova). La kermesse sarà presentata da Iva Zanicchi e Beppe Convertini, con la partecipazione straordinaria di Marco Baldini. “Nell’atmosfera magica del maniero del Catajo, tante saranno le soprese della nostra serata, che vedrà la presenza di numerosi vip e protagonisti del mondo della tv e dello spettacolo”, svela in anteprima il direttore di Eva3000, Sofia Micarelli. “La kermesse sarà anche allietata da musica e da una straordinaria cena di gala preparata da un noto chef pluristellato”. Il “Premio Eva3000 Catajo 2021” sarà assegnato a diversi programmi tv di grande successo, tra cui: “Domenica In” come migliore Intrattenimento tv, condotto da Mara Venier; “Tale e quale show” come migliore Vip talent show, condotto da Carlo Conti; “Grande Fratello Vip” come migliore Reality, condotto da Alfonso Signorini; “Verissimo” quale migliore Settimanale televisivo di news e interviste, condotto da Silvia Toffanin; “Amici di Maria De Filippi” come migliore Talent show, condotto da Maria De Filippi; “Non è l’Arena” come migliore Programma di inchiesta e talk show tv, condotto da Massimo Giletti; “4 Ristoranti” quale migliore Coocking show, condotto da Alessandro Borghese; “LOL Chi ride è fuori” come migliore Game show, condotto da Fedez e Mara Maionchi; e molti altri. Previsti anche alcuni riconoscimenti speciali: innanzitutto, un premio alla carriera sarà consegnato ad Albano Carrisi; riceverà invece un premio come migliore attrice Helen Mirren, reduce dal recente successo del video con Checco Zalone; infine durante la serata saranno consegnati a sorpresa altri due premi speciali in onore di due grandi protagonisti dello spettacolo italiano recentemente scomparsi, Raffaella Carrà e Gigi Proietti. Il Castello del Catajo è di proprietà dell’imprenditore veneto Sergio Cervellin, che l’ha rilevato nel 2016 e ne ha curato la ristrutturazione e il restauro. Lo stesso Cervellin promise al critico d’arte Vittorio Sgarbi di non trasformare questa straordinaria dimora storica in un albergo o in una struttura commerciale, ma di riportarlo ai suoi iniziali splendori e di renderlo fruibile al pubblico come un bene museale. Proprio in ricordo di questa promessa, durante la serata sarà anche scoperta una targa ricordo.