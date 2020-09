Rai3, stasera andrà in onda “PresaDiretta”

La terza puntata di “PresaDiretta”, in onda alle 21.20 in diretta su Rai3, è dedicata allo smart working e alla riduzione dell’orario di lavoro: un viaggio tra le storie e le aziende, italiane e non, che hanno scelto la settimana corta o la giornata corta, dove i lavoratori lavorano di meno, a parità di stipendio, e producono di più. Lavorare meno per lavorare meglio e per lavorare tutti è dunque possibile.

E poi c’è stato lo smart working che, tra pregi e difetti, è stata una risposta necessaria per affrontare l’emergenza sanitaria. Milioni di lavoratori si sono ritrovati a fare da casa quello che prima facevano in ufficio. “PresaDiretta” ha scoperto un mondo pieno di contraddizioni e storie di chi, tra mille difficoltà, ha vissuto il telelavoro d’emergenza. Come le esperienze virtuose di quei settori della Pubblica Amministrazione che hanno fatto in un giorno quello che prima sembrava impensabile o il settore cruciale della Giustizia che, senza le piattaforme digitali per lavorare da casa, si è fermato al palo.

“PresaDiretta” racconta poi quanto pesino la lentezza della connessione e l’assenza della banda larga in tante zone d’Italia. Il via libera alla rete unica riuscirà a colmare questo gap strutturale, non più sostenibile?

Gli ospiti di Riccardo Iacona sono: Giorgio Maran, esperto di nuovi modelli di lavoro, Marco Bentivogli che ha scritto un libro sullo smart working, Fabiana Dadone, ministra per la Pubblica Amministrazione, Maurizio Landini segretario della Cgil e Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro.

L’inchiesta “Lavorare meno, meglio e tutti” è un racconto di Riccardo Iacona con Teresa Paoli, Paola Vecchia, Sabrina Carreras, Pablo Castellani, Andrea Vignali, Luigi Mastropaolo.