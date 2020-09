Il futuro del piccolo Archie? Tutto dipenderà da Kate Middleton

Sappiamo fin troppo bene che gli assetti della famiglia reale inglese sono cambiati. Nel momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di prendere le distanze dai Windsor, ogni cosa lì a corte ha subito diversi scossoni.

Alcune vecchie abitudini, però, sono dure a morire. Ad esempio, la “Libertà” che la ex duchessa ha chiesto e ottenuto per se stessa e suo figlio? Tutto sarà dipeso da Kate Middleton. Strano ma vero, ma è così. Infatti, anche se i due duchi non fanno parte della linea diretta di successione, secondo alcune disposizioni della Corona, il loro futuro dovrà essere comunque “pilotato” dalla stessa royal family, grazie agli atti redatti nel 2013 del Succession to the Crown.Harry e Meghan, la linea di successione cambia?

Secondo quando è riportano in queste disposizioni reali, le prime sei persone in linea di successione al trono, quando si sposeranno, dovranno chiedere il permesso al sovrano in carica. Per ora c’è ancora Elisabetta che siede sul trono, ma quando sarà la volta di Archie, l’erede dei Sussex dovrà chiedere il permesso a Kate Middleton, perchè Regina d’Inghilterra. E dunque, l’atto parla molto chiaro e per il figlio di Meghan non ci sarà scampo. Può anche non essere un membro effettivo della famiglia reale, ma il legame di sangue con i Windsor non può essere mai cancellato. Secondo i calcoli, però, Archie, sarebbe settimo in linea di successione dato che prima di lui ci sono i figli di William, ma con i recenti cambiamenti al “vertice”, Baby Sussex corre un vero e proprio pericolo.

Il Principe Carlo, secondo i rumor, tra un paio di anni sarà Re per volere di Elisabetta e quindi Archie salirebbe automaticamente al sesto posto e, non appena William e Kate Middleton saranno i nuovi sovrani, diventerà persino quinto nella linea di successione. E quindi, se il Succession Act resterà ancora in vigore, quando il figlio di Meghan sarà pronto per sposarsi, dovrà chiedere udienza a Kate. Si tratterà sicuramente di una formalità, ma non sarà detta l’ultima parola. E quindi, se così fosse, la Megxit è stato solo un capriccio da parte di Meghan? Come è stato riportato nella biografia, i malintesi e i dissapori con la famiglia non sono stati il fattore scatenante. La voglia di indipendenza è stata dettata da ben altre esigenze. Eppure la libertà di Harry e Meghan non sarà una libertà totale. Archie sarà un cittadino canadese ma sarà comunque legato a un doppio filo con la corona e a Kate Middleton.

Carlo Lanna, ilgiornale.it