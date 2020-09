Gemma Galgani torna in tv dopo il lifting: foto prima e dopo

Gemma Galgani inizia la nuova stagione di Uomini e Donne con un nuovo volto. La dama, 70 anni, a luglio si è regalata un lifting al viso. ”Volevo dedicare attenzioni a me stessa – ha confessato Gemma – perché la mia età anagrafica non corrisponde al mio temperamento. Quindi con questo intervento ho fatto in modo che le due cose si avvicinassero”.

Maria De Filippi ha mostrato tutti gli step dell’intervento effettuato nella clinica Ars Medica dal Dott. Marco Gasparotti. Dai consulti alla decisione di fare il lifting. Gemma ha vissuto con ansia mista a gioia le settimane prima dell’intervento fino al risultato finale. Il pubblico e i telespetattori possono vedere il cambiamento solo quando Gemma entra nel nuovo studio di U&D. La Galgani affronta la nuova passerella voluta dalla De Filippi sulle note della sua canzone preferita ”Sei la mia donna” cantata da Andrea Bocelli. Il nuovo viso di Gemma conquista il pubblico, ma non Tina Cipollari che commenta così: “Si dovrebbe vergognare. Ora si è fatta un lifting perché vuole stare con un ragazzo più giovane. Lei che è sempre stata contraria alla chirurgia estetica… lo ha fatto per il 25enne…”. Tina si riferisce alla recente frequentazione di Gemma con Nicola Vivarelli, una storia che non è decollata. “E’ vero che prima ero contraria alla chirurgia estetica, ma le cose cambiano – ha ribadito la Galgani spiegando – la mia paura più grande era quella di cambiare la morfologia del mio viso, invece il professore è stato bravissimo”.

Gianni Sperti invece spende belle parole: “Ti faccio i miei complimenti, temevo di vederti completamente cambiata, invece è sempre il tuo viso ma sembri più giovane”.

