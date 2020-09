Classifica dei singoli FIMI: al primo posto ancora Rocco Hunt e Ana Mena

La classifica dei singoli FIMI: le canzoni più scaricate e ascoltate in streaming in Italia, settimana dopo settimana.

Trentaseiesima settimana del 2020, è tempo di una nuova classifica Fimi. Il mercato discografico è ripartito dopo l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero, grazie anche all’uscita delle hit estive. Andiamo a scoprire insieme la top ten di questa settimana, le new entry nei primi 50 posti e le canzoni che hanno fatto il maggior balzo in avanti e indietro.

Non cambia la prima posizione, e continua il saliscendi in classifica tra le più grandi hit estive di questo 2020. Ecco tutte le variazioni nella top ten della classifica dei singoli:

1. A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Ana Mena (=)

2. Jerusalema di Master KG (=) 3

3. Hypnotized di Purple Disco Machine (+3)

4. Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (-1)

5. Superclassico di Ernia (+3)

6. Paloma di Fred De Palma e Anitta (-2)

7. Mediterranea di Irama (-2)

8. Chico di Gué Pequeno, Rose Villain e Luchè (+1) 9

9. M manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta (+2) 10

10. Non mi basta più di Baby K e Chiara Ferragni (-3)

Complice l’emergenza Coronavirus, che ha rallentato il mercato discografico in tutto il mondo, come tutti gli altri mercati, sono poche le new entry in top 50: al 15esimo posto La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari; al 40esimo Narcos di Geolier. Il salto in avanti più significativo è quello di Wap di Cardi B e Megan Thee Stallion, che passa dal 54esimo al 41esimo posto. Lo scivolone più vistoso è invece quello di Dynamite dei BTS, che passa dalla 28esima alla 59esima posizione.

Notiziemusica.it