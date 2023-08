“Temptation Island”, reunion in discoteca per fidanzate e tentatori

“Temptation Island” si è concluso ma, spente le telecamere, fidanzate e tentatori non hanno nessuna intenzione di perdersi di vista. I protagonisti del reality dei sentimenti si sono dati appuntamento a Roma, dove hanno trascorso serate all’insegna del divertimento. C’erano Vittoria Egidi, Alessia Ligotti, Francesca Sorrentino, Perla Vatiero, Igor Zeetti, Daniele Schiavon, Alberto Succi, Lorenzo Di Curzio e Fouad Elshafie e sui social hanno condiviso gli scatti della reunion.

Bellissime, sorridenti e sexy, le fidanzate di “Temptation Island” si sono scatenate in discoteca insieme ai loro tentatori. Tanta complicità e voglia di divertirsi per il gruppetto, che si lancia in dichiarazioni d’affetto. “Noi”, scrivono a corredo di uno scatto di gruppo e Perla Vatiero, postando una foto con Francesca Sorrentino, scrive: “Sin da subito la mia persona”. C’è anche Daniele Schiavon che ha voluto commentare le immagini di Perla e Igor Zeetti, con cui ha iniziato una relazione dopo il programma (a seguito anche della rottura con Mirko): “Io di belli ne ho visti eh, ma come siete belli voi, nessuno! Lei vicino a te splende proprio, le è ritornato il sorriso”. Mentre Vittoria Egidi ha scritto: “Ti voglio bene” a Daniele Schiavon.

Nuove coppie L’esperienza di “Temptation Island” ha portato un bello scossone nelle coppie di molti dei partecipanti. E’ il caso di Perla e Mirko che, dopo essersi detti addio, hanno iniziato a frequentare i loro tentatori. E così, mentre la Vatiero approfondisce la conoscenza con Igor Zeetti, il suo ex fidanzato è sempre più preso dalla passione con Greta Rossetti. Anche tra Alessia Ligotti e Lorenzo Di Curzio è scoccata la scintilla. Il feeling tra loro è stato evidente da subito e dopo la fine del docu-reality hanno deciso di non perdersi di vista.