Tananai cade dal palco durante un concerto e ci scherza su: “Ci vediamo nelle viscere della terra”

Tananai in concerto a Cinquale, in provincia di Massa, è stato protagonista di un piccolo incidente. Mentre cantava e saltava, preso dalla foga dell’esibizione, è volato giù dal palco tra la folla. Niente di rotto per fortuna, fatta eccezione per un auricolare, e il cantante ci ha scherzato su postando sui social il video del volo: “Ci vediamo nelle viscere della terra”, ha scritto.

Un fuori programma quello di Tananai che per qualche secondo ha tenuto i fan con il fiato sospeso ma poi, visto il lieto fine, ha strappato più di una risata. Il cantante si è lasciato travolgere dall’entusiasmo dell’esibizione e non ha tenuto conto delle dimensioni del palco: un passo di troppo gli è stato fatale. E’ caduto giù ma si è subito rialzato e come di consueto ha reagito con ironia: “Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza s..a, mi faccio un graffio e dico ‘Ah mi sono rotto la tibia’. No, mi sono sbucciato il ginocchio” ha detto ai fan. Qualche secondo di stop, e poi lo show è ripreso da dove era stato interrotto.

L’ironia di Tananai Di essere sempre pronto a scherzare sulle sue disavventure, Tananai l’ha sempre dimostrato, sin da quando è arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022. Il piazzamento come fanalino di coda l’ha preso con ironia, e la sua reazione è stata molto apprezzata dal pubblico che in breve tempo l’ha fatto schizzare in vetta alle classifiche. Anche dopo la caduta a Cinquale ha voluto sdrammatizzare: sui social ha postato il video del volo giù dal palco e ringraziando il pubblico ha scritto: “Ci vediamo nelle viscere della terra”.

La prossime date Per fortuna la caduta non ha avuto conseguenze per Tananai, visto che la sua estate è ancora lunga. Nelle prossime settimane ha ancora molti appuntamento in agenda. Si esibirà allo Zoo Music Fest di Pescara, all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), a Sotto Il Vulcano Fest di Catania, presso i Cantieri Culturali alla Zisa in occasione del Green Pop Festival di Palermo, al celebre Red Valley Festival di Olbia e al Vallecamonica Summer Music di Edolo (BS), per concludere con speciali appuntamenti al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sabato 9 settembre e alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre. “Nei palasport ho trovato la mia dimensione” ha detto il cantante.