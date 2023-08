James Blunt torna dopo quattro anni: il singolo “Beside You” anticipa il nuovo album

James Blunt torna con il nuovo album “Who we used to be”, in uscita il 27 ottobre, anticipato dal singolo up-tempo “Beside You”. Prodotto da The Six, un collettivo di Manchester che ha lavorato con Clean Bandit, Marshmello e James Arthur, “Beside You” è un brano estivo e scanzonato. “È un po’ come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita”, ha spiegato James.

Il nuovo album “Who We Used To Be” è il primo album in studio di James dall’acclamato “Once Upon A Mind” del 2019 che aveva conquistato la Top3 della chart inglese. Per quell’ultimo lavoro il musicista aveva spiegato: “Penso si tratti dell’album più onesto che abbia mai fatto…”, tornando alla radici con il sound che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo. Questa volta ha lavorato con una varietà di produttori tra cui Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson. La sua recente raccolta di grandi successi, “The Stars Beneath My Feet”, racchiude tutte le hit che lo hanno reso celebre anche in Italia, dove vanta ben 8 dischi di platino e 9 d’oro.

Negli anni la fama di James Blunt è diventata speciale. È uno degli artisti maggiormente rispettati per la sua onestà, arguzia e fascino come mostrato nei dischi, sul palco e con il suo account Twitter sempre più coinvolgente. Mantenendo la sua autoironia. Come nel 2022, quando dopo aver appreso che la polizia neozelandese stava trasmettendo in loop alcune specifiche canzoni per disperdere una folla di no vax, ha proposto alle autorità locali di usare i suoi brani: “Se i pezzi che state utilizzando non funzionano, fatemi un fischio”, aveva scritto sui social.E così è stato, anche se non ha sortito gli effetti sperati, dato che i presenti hanno cominciato a cantare la famosissima canzone “You’re Beautiful”.

Il successo del disco d’esordio Il suo album di debutto del 2004 “Back To Bedlam” che conteneva la hit globale “You’re Beautiful” è uno dei primi dieci album più venduti di quel decennio in UK ed è certificato Doppio Platino in Italia. Ha vinto due Brit Awards, due Ivor Novello Awards e ha ricevuto 5 nomination ai Grammy.