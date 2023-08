Il principe Harry e Meghan Markle, ecco chi sono i nuovi amici

Brutto periodo per il principe Harry e Meghan Markle. Dopo l’addio dalla famiglia reale e lo scandalo di Spare, i duchi di Sussex stravolgono pure le loro amicizie. Dopo aver rotto con David e Victoria Beckham, è finita anche con George Clooney e Amal Alamuddin. Ora il secondogenito di Re Carlo e la moglie stanno ricreando un nuovo giro in America.

Il compito di creare nuove amicizie sarebbe stato affidato soprattutto a Meghan Markle. Dopo la pubblicazione del libro del principe Harry, “Spare” in cui spara a zero non solo sulla Royal Family, la coppia sarebbe stata emarginata dalle persone che contano anche in America. Per questa la ex attrice starebbe cercando nuove alleanze. Nella sua cerchia restano Ellen DeGeneres e l’agente Ari Emanuel, Oprah Winfrey (anche se lei a gennaio non li aveva invitati alla festa di compleanno) e la giornalista Gayle King.

Gli amici politici Secondo i media britannici il principe Harry e Meghan Markle starebbero puntando a nuove amicizie “politiche” in America. Risaputo è il legame con Joe Biden e soprattutto la first lady Jill Biden (Harry e Jill si sono dati da fare a favore dei veterani), nonostante sia apparsa ovunque la notizia che dopo il funerale della Regina Elisabetta lo scorso anno il presidente americano avrebbe negato un passaggio sull’Air Force One ai duchi di Sussex diretti negli States. Secondo indiscrezioni la Markle punterebbe anche a creare un legame con i Kennedy. I primi segnali di avvicinamento arrivano dalla figlia di Robert Kennedy, Kerry che ha apprezzato la posizione di Meghan Markle a proposito del razzismo all’interno della famiglia reale inglese.

E’ rottura con i Clooney Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero invece rotto i rapporti con George Clooney e Amal Alamuddin. Secondo il Mirror, le due coppie andavano d’accordo fino alle nozze dei Sussex nel 2018, poi si sono via via allontanate. Secondo un insider Clooney sarebbe troppo vicino a Re Carlo per andare bene anche con il figlio Harry.

Amicizia finita con i Beckham Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiuso anche l’amicizia con David e Victoria Beckham. L’ex calciatore e la stilista sarebbero scocciati del fatto che i Sussex avrebbero messo in giro fatti che li riguardano.