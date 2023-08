Federica Pellegrini compie 35 anni e festeggia “con un pizzico di rosa”

Federica Pellegrini compie 35 anni e festeggia con tanti amici e il marito Matteo Giunta. Sui social la ex nuotatrice ha postato le foto della serata pazza, condita da travestimenti e due bellissime torte alla frutta. “Con un pizzico di rosa” scrive sui social postando la foto di un mazzo di fiori, dedicando un pensiero alla bimba che aspetta.

Federica Pellegrini posta la foto di un mazzo di rose rosse tra le quali ne spicca una rosa: un pensiero alla sua primogenita che nascerà a breve. “Un pizzico di Meringa” le fa eco Matteo Giunta, svelando il nomigliolo con cui chiamano la piccola che deve ancora nascere. “Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?” scrive la ex nuotatrice (scatenando anche qualche polemica tra i commentatori) e poi si mostra mentre stappa una magnum al momento delle candeline.

Una serata divina La serata è stata perfetta, all’insegna del divertimento sfrenato. Federica Pellegrini ha indossato un completo verde smeraldo con i pantaloni bordati di piume e la camicia annodata in vita che svelava il pancino appena accennato che già prima dell’annuncio ufficiale aveva fatto nascere sospetti sulla gravidanza. Gli ospiti si sono divertiti con travestimenti pazzi, dagli occhiali giganti ai cappelli variopinti. Per le foto Matteo Giunta ha scelto un boa di piume di struzzo giallo, mentre la festeggiata era “divina” con un copricapo esagerato.

La dedica di Matteo Giunta “Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. Tanti Auguri Amore” ha scritto Matteo Giunta postando uno scatto in coppia con Federica Pellegrini. I due hanno anche posato insieme durante i festeggiamenti per il compleanno della Divina, abbracciati e felici con in mano le stelline scintillanti. Un anno fa si sono sposati e presto saranno genitori di una bambina, la loro felicità non potrebbe essere più perfetta.