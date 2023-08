Elettra Lamborghini colpita da una bottiglietta d’acqua ferma il concerto: “Se hai le pa**e chiedi scusa”

Brutta avventura per Elettra Lamborghini. La cantante è stata colpita da una bottiglietta d’acqua e ha fermato il concerto a Sammichele di Bari, dove si stava esibendo durante il suo Elettraton tour. Elettra non ha riportato fortunatamente nessun danno ma ha voluto ugualmente interrompere il brano che stava cantando per rispondere immediatamente al gesto del giovane dicendo: “Dove è quel cornuto? Io te la sbatto in testa la bottiglietta d’acqua, vediamo se ti può far piacere, ok? Se hai le pa**e chiedi scusa, perché potevi farmi male…”.

Una volta individuato dalla security il ragazzo, probabilmente ubriaco, è stato allontanato dal concerto e la Lamborghini, sostenuta dal pubblico, ha continuato la sua “ramanzina” citando un caso analogo di pochissimi giorni fa: “Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché ad un’altra cantante (e si riferisce a Baby K ndr) è arrivato un colpo al seno e ha dovuto cancellare tutte le date del tour. Non mi interessa, è pericoloso e non capisco come ti sia venuto in mente di lanciare la bottiglia qua, io non voglio la tua acqua, al limite potevi lanciarla al tuo vicino, ma neanche…”. La cantante ha quindi ripreso il suo show esibendosi nel suo grande successo “Caramello” tra gli applausi del pubblico.

Gli altri episodi Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi di lancio di oggetti sul palco mentre i cantanti si esibivano, alcuni dei quali con conseguenze anche gravi. Come quello avvenuto a Bebe Rexha, colpita da un telefono proprio sull’occhio. Una bravata che è costata alla cantante qualche punto di sutura.

A pochi brani dalla fine del suo show a New York qualcuno dal pubblico le ha lanciato addosso il suo smartphone, centrandola in pieno volto. Dopo l’impatto, la popstar si è accasciata, dolorante, sul palco ed è stata prontamente soccorsa dallo staff per poi essere trasportata in ospedale in ambulanza.

L’ultima artista in ordine cronologico invece a essere vittima di un gesto “violento” da parte di un fa del pubblico è stata Baby K. La cantante è rimasta ferita dopo aver tenuto un concerto al parco fluviale di Teramo. La vicenda è stata raccontata sui social dalla stessa artista con un lungo sfogo: al termine dell’esibizione, nella calca, tra le persone che chiedevano foto, una donna l’avrebbe colpita con violenza, provocandole un trauma al seno. Dopo essere rimasta ferita ha deciso di annullare le date restanti del tour. In una nota apparsa nelle storie dell’organizzazione dei suoi live e ricondivisa dal profilo Instagram della cantante si legge: “E’ con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annunciare la cancellazione di tutte le prossime date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai recenti fatti di Teramo. L’artista è molto dispiaciuta e non vede l’ora di poter tornare presto sul palco per condividere la sua musica con tutti i suoi fan”.

Harry Styles Sabato 8 luglio anche Harry Styles è rimasto vittima di un incidente causato da un fan. Il cantante era a Vienna all’Ernst Happel Stadium e mentre stava camminando dietro le quinte un fan gli ha lanciato un oggetto e lo ha colpito in viso. La popstar ha continuato a camminare con la testa tra le mani visibilmente sofferente e si è poi fatto medicare l’occhio.