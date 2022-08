Valentina Ferragni, il fidanzato: “Non passeremo le vacanze estive insieme”

Un lungo post pubblicato sui social per spiegare le motivazioni della loro scelta

Dopo ben nove anni di relazione, questa estate Valentina Ferragni e Luca Vezil non trascorreranno le vacanze insieme. La decisione è stata presa di comune accordo e prima di dirsi arrivederci la coppia si è regalata una romantica serata. Ma cosa sta succedendo? E’ stato proprio Luca a raccontare, in un lungo post, le motivazioni della loro scelta.

“Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di agosto a partire da martedì”, ha spiegato il fidanzato della Ferragni.

La sorella di Chiara ha sostenuto il compagno nella nuova avventura, nonostante questo volesse dire rinunciare alle vacanze insieme. “In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio – si legge ancora -. Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza”.

Così, prima di doversi separare per un po’, la coppia si è concessa del tempo insieme. “Abbiamo deciso di goderci un tramonto – ha scritto ancora Luca -, una cena, una serata speciale, vi condivido queste foto spettacolari scattate in cinque minuti mentre il sole andava giù, il resto della serata rimane e rimarrà nostro e sarà un ricordo molto bello mentre saremo lontani migliaia di km a partire da inizio settimana. Ti amo amore, tu sai“.