Robbie Williams presenta il nuovo singolo ‘Lost’, che anticipa l’album per i 25 anni di carriera

“‘Lost’ parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti sconsiderati” Il mio nuovo singolo “Lost” … Spero che tutti amiate questa traccia tanto quanto me”, scrive l’artista su Twitter

Una parola che significa moltissimo: “Lost”, perduto. È questo il titolo scelto da Robbie Williams per il suo nuovo singolo, da oggi in rotazione radiofonica e in digitale. Il brano anticipa l’album celebrativo dei suoi 25 anni di carriera da solista, ‘XXV’, in uscita il prossimo 9 settembre.

Un quarto di secolo costellato da grandissimi successi che hanno fatto dell’ex Take That una superstar internazionale.

“‘Lost’ parla dei momenti della mia vita in cui mi sono abbandonato a comportamenti sconsiderati… Spero che tutti amiate questa traccia tanto quanto me”, scrive l’artista su Twitter, in un post accompagnato un breve video dei momenti in cui viene registrato il brano con l’accompagnamento di diversi orchestrali.

L’inedito è prodotto da Guy Chambers e Richard Flack ed è un brano nel classico stile Robbie Williams, con un testo commovente, parti al pianoforte e archi, per un lavoro che racconta 25 anni di carriera artistica.

L’album ‘XXV’, che verrà pubblicato in digitale e nei formati cd standard e deluxe e in vinile ed è già disponibile in pre-order, conterrà le hit e i brani preferiti dai fan dell’artista, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell. All’interno dell’album, oltre al nuovo singolo ‘Lost’, ci saranno gli inediti ‘Disco Symphony’, ‘More Than This’ e ‘The World and Her Mother’.

“Sono davvero emozionato di annunciare l’uscita del mio nuovo album ‘XXV’ che celebra molte delle mie canzoni preferite degli ultimi 25 anni – afferma l’ex Take That – Ogni brano occupa un posto speciale nel mio cuore, dunque è stato davvero elettrizzante registrarle nuovamente con la Metropole Orkest. Non vedo l’ora che lo ascoltino tutti”.