Ad agosto tutti i top dj si ritrovano in Italia

Tantissimi gli appuntamenti in calendario ad agosto tra discoteche e festival, in Italia e all’estero: una vastità di alternative come non si vedevano dal 2019, il modo migliore di recuperare il tempo perduto dopo due estati di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Alcune serate ed alcuni dj da non perdere in Italia? Ecco le nostre segnalazioni

In Romagna fari puntati sulla Rimini Beach Arena, che nel giro di pochi giorni propone

Circoloco, Social Music City, Random – una festa a caso e il Deejay Time. Si inizia sabato 13 agosto con il CircoLoco, il party ibizenco per antonomasia, che ha appena festeggiato il suo 23esimo con un’edizione speciale di sneakers e ciabatte da spiaggia e piscina realizzate insieme all’Adidas. Sabato 13 in console Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa; Domenica 14 va in scena il Social Music City, una delle sue due tappe estive (l’altra è in programma martedì 9 in Puglia): in cartellone Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. Sabato 13 e domenica 14 la festa prosegue con i relativi aftershow al Cocoricò di Riccione. Il Social anche al Musica, sempre a Riccione. Lunedì 15 sarà poi il turno alla Rimini Beach Arena di Random e il 16 del Deejay Time, quest’ultimo show sarà ad ingresso libero.

Di sicuro la programmazione dei locali italiani raggiunge il suo apice nella settimana di Ferragosto. Qualche esempio? Al Kursaal di Lignano Sabbiadoro sabato 13 agosto special guest la crew di Metempsicosi, domenica 14 Dimmish e Santé, lunedì 15 con Deborah De Luca (nella foto d’apertura), la italiana meglio classificata nell’Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag, una dj da anni protagonista nei migliori club e nei migliori festival del pianeta. Al Muretto di Jesolo in programma The Martinez Brothers (13 agosto) e Marco Carola (15 agosto), al Tinì SoundGarden di Cecina, in provincia di Livorno, domenica 14 Maratona di Ferragosto con Ilario Alicante, uno dei dj italiani più apprezzati in tutto il mondo, Seth Troxler, Silvie Loto, The Martinez Brothers, i due fratelli newyorkesi questa estate resident all’ Hï Ibiza, e Said Dami. In Puglia il clou è rappresentato dal Panorama Festival, in calendario dal 13 al 16 agosto alla Salento Arena di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce con Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Michael Bibi e Peggy. Restando al Sud, domenica 14 agosto Holi Dance

Festival (il festival dei colori) va in scena alla Genesi Spiritual Beach di Pozzuoli, Napoli, prima delle sue tre tappe di agosto: le altre sono a Budoni, in Sardegna (23 agosto) e a Castione, in Canton Ticino (27 agosto); all’Afrobar di Catania With Love Festival (14 e 15 agosto) con Joseph Capriati. Si andrà avanti così per tutto agosto e anche a inizio settembre, prima di cedere il passo alle inaugurazioni dei locali invernali, ai party di chiusura a Ibiza, all’Amsterdam Dance Event e a tantissimo altro ancora.