A Milano aprirà il Museo della Moda: dove sarà

Il nuovo polo culturale avrà sede nel cuore del capoluogo meneghino, nel palazzo seicentesco che ospita gli affreschi del Tiepolo e di Ferdinando Porta, la cui ristrutturazione dovrebbe partire, secondo i progetti, entro il 2023

A seguito delle numerose istanze provenienti dal mondo della cultura ma soprattutto dagli addetti ai lavori, giornalisti e operatori del settore, a Milano aprirà un Museo della Moda, un progetto volto a dare risalto alla storia del settore che ha contribuito a definire l’identità del capoluogo meneghino che è la città italiana che ospita la Fashion Week. Per il Museo, il Ministero dei Beni Culturali ha approvato un finanziamento di quattro milioni di euro scegliendo come sede Palazzo Dugnani di Via Manin, dimora seicentesca che dispone di ampi spazi per progetti di ampio respiro, ideale per dare vita a un luogo che si immagina vivo e creativo, adatto per far coesistere passato, presente e futuro.

IL MUSEO DELLA MODA A PALAZZO DUGNANI

L’idea del Museo della Moda, un progetto possibile grazie al Fondo Grandi Progetti, con stanziamento da cantierizzare entro il 2023, è stata accolta con entusiasmo dalla Camera Nazionale della Moda che ha comunicato per mezzo del presidente Carlo Capasa la propria volontà di contribuire con modalità ancora da definire.

Allo stesso modo, è prevista la partecipazione di enti pubblici e privati i cui capitali andrebbero ad aggiungersi al fondo di partenza, una contribuzione già anticipata dalla sottosegretaria per la Cultura Lucia Borgonzoni, che ha presentato gli obiettivi del nuovo Museo milanese che rappresenta una vera e propria sfida creativa.

Scopo principale del Museo sarà quello di raccogliere le testimonianze gloriose della storia della moda nazionale, i cui maestri hanno contribuito ad accrescere il prestigio dell’intero settore nel mondo, ponendo l’accento sull’arte della manifattura Made in Italy il cui valore è riconosciuto globalmente. Non solo tradizione ma anche innovazione con una visione costantemente orientata a quello che verrà: il Museo della Moda dovrà essere un nucleo di aggregazione per i migliori talenti emergenti chiamati a raccogliere le esigenze di un mondo costantemente in divenire.

L’ANNUNCIO A UN MESE E MEZZO DALLA FASHION WEEK

L’entusiasmo per l’arrivo del Museo della Moda della città di Milano è stato condiviso anche da Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, che ha confermato che il nuovo polo culturale sarà sorprendente dal punto di vista qualitativo, allestitivo e attrattivo, ragione per cui il dialogo con la Camera Nazionale della Moda è già avviato. L’annuncio dell’apertura del nuovo Museo è arrivato a fine luglio, a circa un mese e mezzo dall’inaugurazione della settimana della Fashion Week dove, tra il 20 e il 26 settembre, saranno presentate al pubblico le collezioni della stagione Primavera/Estate 2022-23.