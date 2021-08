Venier contro d’Urso: “Ospiti non scelgono lei. Come funziona davvero”

La Zia d’Italia ha svelato un po’ del suo futuro in televisione: tra le altre cose, quest’anno condurrà la maratona benefica Telethon

La regina della domenica pomeriggio di Rai1 si è raccontata e ha svelato un po’ del suo futuro a ‘Gli Incontri del Principe’, il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Mara Venier ha raccontato perchè a Domenica In non può ospitare i politici. Non sono mancate occasioni in cui questi l’hanno più volte contattata con la richiesta di auto-invitarsi nella trasmissione. Fino alla scorsa stagione del contenitore storico del dì festivo c’era una chiara posizione per quanto riguarda la Rai, ovvero che Domenica In non avesse politici. L’intervista face to face al politico non poteva farla ma loro sarebbero andati tutti molto volentieri. Poi Mara Venier ha tirato una frecciata a Barbara d’Urso:

“Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno”

Una Mara Venier decisa quella che si è mostrata durante questo evento, che pensa già alla sua prossima Domenica In in partenza il prossimo 19 settembre, che sarà la tredicesima per lei, un record visto che solo Baudo può vantare una militanza così lunga. Ci saranno dei cambiamenti a Domenica In. Mara Venier ha chiesto a don Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune con un vissuto particolare. La conduttrice vorrebbe dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova. L’intenzione è quella di avere ogni domenica quattro giovani talenti di grande livello, un piccolo format nel format.

La parte iniziale non voleva che riguardasse il Covid come è stato in queste due ultime edizioni, ma non può ignorare questo tema anche se spera che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura. Zia Mara ha parlato anche del suo problema personale legato a un intervento chirurgico ai denti andato male. I suoi medici sono ottimisti e lo spera tanto anche lei per superare definitivamente un periodo doloroso che lo è stato ancora di più anche per le fake news che sono state messe in giro sul suo conto. Sono arrivati a dire che era ricoverata in ospedale in questi giorni e che il suo problema era legato al Covid, “tutto falso”.

