Time Is Up, svelata la data di uscita del film con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Il film è scritto e diretto da Elisa Amoruso, regista di ‘Chiara Ferragni – Unposted’

Time Is Up ha una data di uscita (finalmente). Interamente girato in inglese, l’atteso teen movie vede come protagonisti i due giovani innamorati, nel film e nella vita, Bella Thorne e Benjamin Mascolo (ex membro del duo Benji e Fede). La coppia è diretta da Elisa Amoruso – già regista di Chiara Ferragni – Unposted, Maledetta Primavera, Bellissime) – che ha scritto la sceneggiatura insieme a Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini. Completano il cast del film, prodotto da Marco Belardi, Sebastiano Pigazzi, Bonnie Baddoo, Giampiero Judica, Roberto Davide, Nikolay Moss e Giulio Brizzi.

Time is up, la storia

Bella e Benjamin sono i protagonisti della storia d’amore tra Vivien e Roy, due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Lei è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Lui, invece, è un ragazzo tormentato e problematico. A causa di un trauma vissuto da bambino, vede i propri desideri continuamente minati dal suo passato che sembra rincorrerlo inesorabilmente. Ma anche la matematica ha le sue variabili e, come sempre accade, la vita riesce ad intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Time is up, data di uscita

Time Is Up – una produzione Lotus Production una società di Leone Film Group con Rai Cinema – arriva il 25-26-27 ottobre in sala come evento speciale con 01 Distribution.

