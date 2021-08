The Crown 5, Elizabeth Debicki sarà Lady Diana: la prima foto dal set

L’attrice prende il testimone da Emma Corrin

Emma Corrin, che ci ha regalato un’interpretazione straordinaria in The Crown 4, ha lasciato il testimone a Elizabeth Debicki. Sarà lei ad interpretare Lady Diana in The Crown 5. L’ultima stagione della serie di Peter Morgan racconterà gli Anni 90, e quindi la morte di Diana insieme a Dodi Al Fayed un anno dopo il divorzio dal principe Carlo. A proposito di Lady D., alla 78. Mostra del Cinema di Venezia (1-11 settembre) sarà presentato in anteprima Spencer, il biopic di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni della mamma dei principi William e Harry. Il film racconterà il momento in cui la principessa di Galles ha preso la decisione di divorziare da Carlo.

Diregiovani.it