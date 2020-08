Rita Ora fa impazzire i fan con una foto senza veli su Instagram!

Rita Ora in bikini e senza veli su Instagram: la cantante di origine kosovara fa impazzire i fan e annuncia un concerto casalingo per l’Unicef.

Rita Ora in bikini manda in tilt il web! La splendida cantante di origine kosovara, una delle modelle più apprezzate in tutto il mondo, ha condiviso su Instagram alcuni scatti davvero sensuali, capaci di far impazzire tutti i suoi fan. Se nella prima foto si è mostrata in topless, nella seconda si è lasciata ammirare con un micro-bikini dorato da urlo! Ecco gli scatti che hanno fatto il giro dei social.

Ogni foto di rita fa il pieno di like sui social. Ma stavolta la cantante e modella si è davvero superata, e gli ultimi scatti hanno incendiato il mondo del web. Le sue curve mozzafiato hanno fatto il pieno di like, mandando in visibilio i fan anche più dei suoi album e le sue canzoni.

Sappiamo infatti che la bella Rita sta per lanciare il suo nuovo album, su cui è al lavoro da diversi mesi. Ma in questo momento i fan non riescono a pensare ad altro che alla sua bellezza. E d’altronde, non potrebbe essere altrimenti dopo scatti del genere:

Da diverso tempo ambasciatrice ufficiale dell’Unicef, la popstar di origine kosovara ha annunciato in questi giorni un concerto casalingo per raccogliere fondi destinati alle cure dei bambini colpiti dal Coronavirus. La stessa artista ha spiegato nei giorni scorsi: “Un’intera generazione di bambini è in pericolo e spero che questa performance raccolga fondi vitali per aiutare a proteggere i bambini dall’impatto del Coronavirus“. Un concerto che di certo sarà molto seguito, sia per le finalità benefiche che per le ultime foto di Rita, capaci di attirare anche i fan più distratti!

