L’attore e cantante felice insieme a Marcos e Brando dopo la grande paura. Gioca con i piccoli avuti dall’ex moglie Rouba Saadeh, stilista libanese

Michele Morrone fa rientrare di corsa i figli da Beirut dopo la terribile e devastante esplosione che ha distrutto la città e provocato morti e feriti. Riabbraccia i due piccoli, Marcos e Brando, rispettivamente di 6 e 3 anni. L’attore e cantante 29enne ha vissuto ore di grande paura: i due bambini vivono nella capitale del Libano con la mamma Rouba Saadeh, stilista, sua ex moglie. “Sono mesi che non vedo i miei figli, perché loro sono tornati a Beirut con la mamma, mentre io, per lavoro, mi divido tra Italia e Polonia. Mi mancano come l’aria e mi fa male non poterli vivere come vorrei”



aveva detto a “Storie Italiane” lo scorso aprile Morrone, star del film Netflix “365 giorni”, thriller polacco a tinte hot, che lo ha fatto diventare un divo internazionale capace di conquistare in pochissimo tempo 9 milioni 700mila follower sul social.

Ora è felice con i due bambini e gioca spensierato con loro, senza risparmiarsi un istante. “Ciao ragazzi, sono davvero felice per il messaggio che ho avuto dalla mia famiglia. I miei figli stanno bene, sono arrivati stamani in Italia. Lì la situazione è davvero terribile”, ha rivelato Michele Morrone ai fan.

L’artista poi ha ringraziato per i tanti messaggi ricevuti. Marcos e Brando sono sereni e sorridono insieme al papà: lui vuole far dimenticare loro uno dei momenti più drammatici che si sia verificato negli ultimi anni e che ha causato tanto dolore a molti.





Annamaria Capozzi, Gossip.it