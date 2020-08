Madonna e il tweet sul successo prima di social e talent: «Trentacinque dollari e un sogno»

Dopo le esternazioni discutibili sul Coronavirus, Madonna torna a far parlare di sé per un post social. La superstar, questa volta, ha condiviso una foto in bianco e nero dei suoi esordi, con un evidente look Anni Ottanta. “No YouTube, No Vine, No The Voice, No American Idol, No Disney. Just $35 dollars and a dream.”, si legge nel post.

Nel tweet, poi, un’ulteriore aggiunta tutta social: “No IG, Twitter or Tik Tok either!” Madonna rivendica di aver raggiunto l’apice del successo senza alcun supporto, che si parli del web o dei talent show. Più che una dichiarazione di contrarierà alle piattaforme, le parole suonano come l’orgoglio di chi ce l’ha fatta da sola. Oggi come allora la celebrità non pare scalfita dall’arrivo delle nuove leve, agevolate appunto dai tanti strumenti disponibili. Insomma, dal bianco e nero alla tecnologia contemporanea Madonna ci dice che la sua stella è più splendente che mai.





