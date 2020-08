Lady Gaga, pubblicato il video del backstage di Rain on Me con Ariana Grande

La realizzazione di uno dei videoclip più celebri dell’anno, Lady Gaga porta il pubblico dietro le quinte di Rain on Me

Rain On Me è tra i più grandi successi pop del 2020. La collaborazione tra Lady Gaga e Ariana Grande ha dominato le classifiche di tutto il mondo raggiungendo anche il gradino più alto del podio nella prestigiosa US Billboard Hot 100. Poche ore fa la voce di 1000 Doves ha pubblicato il backstage della realizzazione del video del brano che ha conquistato immediatamente il pubblico tanto da contare al momento oltre centosettanta milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il videoclip del brano vede le due cantanti nell’universo Chromatica in cui dolore e voglia di rinascere fanno da minimo comun denominatore.

Lady Gaga e Ariana Grande hanno dato vita a un videoclip destinato rimanere negli annali della musica pop, basti infatti pensare alle due nomination come Video of the Year e Song of the Year agli imminenti Video Music Awards 2020.

Il backstage, pubblicato da Lady Gaga sul suo profilo Instagram, mostra le prove e alcuni momenti di relax dietro le quinte del video, girato dal 20 al 24 febbraio a Los Angeles. In poco tempo il filmato ha fatto il pieno di consensi contando al momento oltre 1.800.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore.

Nel frattempo Lady Gaga continua a dominare le chart in ogni del pianeta, infatti il nuovo progetto discografico ha ottenuto grandissimi consensi da parte del pubblico e della critica che hanno lodato il suo desiderio di regalare ai fan un album esclusivamente dance.

Chromatica ha debuttato al primo posto in numerose nazioni consegnando a Lady Gaga anche il sesto album consecutivo al primo posto della Billboard 200 con 274.000 copie vendute nei primi sette giorni.





