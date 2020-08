Il cambiamento di Gianni Sperti: “Superare il pregiudizio è stata la vittoria più grande”

L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ condivide con i follower la serenità di sentirsi libero da ogni condizionamento

Il drastico cambio di look di Gianni Sperti non pare soltanto un vezzo estetico fine a se stesso. Il “nuovo sé” aperto alle trasformazioni e indicato dal biondo platino dei suoi capelli trova adesso la conferma in un nuovo post volto a condividere con i follower la serenità per il raggiungimento di importanti consapevolezze.

“Le vette più difficili da scalare sono quelle dentro di noi. Riuscire a superare il pregiudizio, l’ottusità mentale è stata la mia vittoria più grande. Non potete immaginare quanta serenità mi dona la LIBERTÀ. Provate a cambiare, provate a dire: ‘chi se ne fotte’ e il sorriso tornerà dolcemente sulle vostre labbra”, scrive l’opinionista di Uomini e Donne a corredo di una sua foto declinata a colori e in bianco e nero e completata dalla frase di Nelson Mandela “Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esitare e ho fatto alcuni passi falsi lungo la via. Ma ho scoperto che dopo aver scalato una montagna ce ne sono sempre altre da scalare”.“

Al suo nuovo look Gianni Sperti ha dedicato un post dal titolo ‘Cambiare’. “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, ha spiegato a corredo della nuova immagine emblema dell’ultimo cambiamento: “Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”.

