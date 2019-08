Beckham in Puglia: David e Victoria innamorati del Salento

David e Victoria Beckham stanno trascorrendo insieme ai quattro figli una vacanza da sogno in Salento. Il post su Instagram: “Baci dalla Puglia!”

David e Victoria Beckham non hanno certo problemi a scegliere per le loro vacanza una località esotica ed esclusiva. Se scelgono la Puglia e il Salento, allora, che cosa dobbiamo pensare? Forse che queste terre spesso snobbate in favore di mete estere non hanno nulla da invidiare ad altre zone meglio pubblicizzate. Dove non arriva la politica, però, può un post su Instagram dei Beckham, com’è noto molto attivi sui social e a quanto pare novelli sponsor (ma senza soldi o contratti in cambio) delle bellezze pugliesi. Tutto è nato da un selfie pubblicato sul profilo della stilista che ritrae la coppia probabilmente in bicicletta mentre sullo sfondo fanno la loro comparsa gli scenari tipici delle masserie pugliesi: un vero e proprio paradiso. Victoria ha commentato il selfie, che ha ottenuto più di un milione di like, con queste parole:”Buona estate! Baci dalla Puglia”.Ma Victoria non è stata l’unica a dare testimonianza in Puglia dei Beckham. Lo stesso ex calciatore del Milan ha pubblicato sul suo profilo una serie di Instagram Stories in cui mette in mostra le 9 portate che hanno composto il suo pranzo al ristorante “Due Camini” a Fasano, in provincia di Brindisi. Lo Spice Boy ha successivamente pubblicato un selfie con la scritta “Sono molto contento dopo questo pasto”, a conferma di come anche il lato gastronomico, in Puglia ma in generale in Italia, rappresenti un valore aggiunto per chi viene da fuori a trascorrere le sue vacanze sulla Penisola. Il racconto social della vacanza dei Beckham in Salento prosegue: e in Puglia è già scattata la mania per una coppia che in questi giorni ha conquistato molti nuovi fan…

Dario D’Angelo, ilsussidiario.net