“UNA ZAMPA SUL CUORE”: la campagna di Tod’s e LEIDAA per i diritti degli animali

Tod’s Group annuncia il suo sostegno all’Associazione LEIDAA, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, che opera su tutto il territorio nazionale per promuovere il riconoscimento dei diritti degli animali e la tutela dell’ambiente.

Riconoscendo l’importanza della protezione e del benessere degli animali, Tod’s Group ha deciso di sostenere attivamente la LEIDAA nella sua missione di prevenire e di combattere il randagismo: in particolare, al principio della stagione estiva, l’azione sarà anche diretta a contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono che alimenta la piaga del randagismo. In Italia si stima che siano oltre 700mila i cani vaganti e circa 2,4 milioni i gatti “liberi”: una schiera di innocenti che vivono per strada abbandonati a se stessi, esposti alla fame, al freddo, agli abusi. Il sostegno di Tod’s Group contribuirà a finanziare programmi di sensibilizzazione e interventi concreti per contrastare il randagismo e l’abbandono, e più in generale a garantire il rispetto degli animali e la tutela dei loro diritti.

Il Presidente di Tod’s Group, Diego Della Valle, ha dichiarato: “Siamo felici di poter supportare la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente nel loro importante lavoro. Tutti noi che amiamo gli animali vogliamo fare tutto il possibile per proteggerli e farli vivere e con affetto”.

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha dichiarato: “È la prima volta che un grande marchio del Made in Italy, guidato da un imprenditore illuminato, scende in campo per contrastare un fenomeno così drammatico: è un esempio che mi auguro sia seguito da altre grandi imprese. Il randagismo e l’abbandono sono una vergogna per il nostro paese: per sconfiggerli occorre l’impegno di tutti. La passione, la disponibilità e la sensibilità di Diego Della Valle sono un bellissimo segnale, anche nell’attenzione ai temi sociali, alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente e ai diritti dei più deboli, in cui rientrano e pieno titolo gli animali”.

È possibile donare a Leidaa usando il link https://leidaa.info/fai-una-donazione/

Il video dell’iniziativa è scaricabile – in vari formati – al link https://we.tl/t-c3If0mdhAr e visibile su YouTube al link https://youtu.be/ftuWIGN44xA.