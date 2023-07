L’innovazione tecnologica può aiutare a salvare il Pianeta ma occorre agire in fretta, con politiche incisive e tecnologie più rispettose dell’ambiente. Di questo si parla nella puntata di “Touch- il futuro a portata di mano” , disponibile su RaiPlay da venerdì 7 luglio. Questa settimana, Chiara Severgnini e Lorenzo Luporini si confrontano con Stefano Caserini, Docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, per scoprire le strategie e le tecnologie d’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico e mettere in evidenza quanto l’energia fotovoltaica e quella eolica siano l’ossatura del sistema energetico del futuro.

Vanni Cavolo, fondatore di “River Cleaning”, presenta la soluzione a impatto zero che mira a contrastare l’inquinamento dei mari causato dalla plastica. Davide Ascoli, Professore Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e AgroAlimentari – UniTo, spiega invece le strategie utilizzate per prevenire gli incendi boschivi: l’obiettivo delle ricerche è tutelare l’ambiente, mettere in sicurezza zone altamente turistiche e ridurre i rischi per i vigili del fuoco. Nella sua rubrica “Think Touch”, il fisico e divulgatore scientifico Massimo Temporelli intreccia riflessioni tra passato e futuro su come progettare tecnologie che non impattino sull’ambiente e che tutelino il più possibile l’uomo. In “Touch for Future”, Sofia Pasotto parlando di surriscaldamento del Pianeta, spiega cos’è l’inazione climatica, quanto costerà e cosa dovrebbero fare i governi. Per la rubrica “TouchNess”, Noemi Marà e Andrea Gozzi, co-founder di Mezzo Forte, presentano le cuffie a conduzione ossea, un ritrovato tecnologico che rivoluzionerà il modo di percepire i suoni mentre nell “’Extra” si parla di realtà acustica aumentata, capace di offrire una modalità di ascolto fortemente immersiva e sicura.



Protagonista di “Touchland” della puntata è il geologo Andrea Moccia, creatore di “Geopop”, realtà di divulgazione scientifica che conta milioni di follower sui social e anche magazine del gruppo editoriale Ciaopeople-Fanpage, Infine, Aneta, Avatar di “Touch”, porta il pubblico nel 2123, per conversare con il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini, sul futuro dello spettacolo e della danza e il loro rapporto con la tecnologia.

“Touch-Il futuro a portata di mano” è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali da un’idea di Federico Taddia.