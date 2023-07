Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef dopo 6 anni di matrimonio

Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano. Dopo sei anni, la coppia, tramite un annuncio con dichiarazione congiunta diramata da People, ha ufficializzato la decisione. I due hanno comunicato la volontà di terminare il loro legame matrimoniale con amore, rispetto e dignità, portando avanti l’educazione congiunta dei loro figli.



Ricky e Jwan hanno ribadito di voler continuare a mantenere una dinamica familiare sana. Ecco le loro parole:

“Da qualche tempo, abbiamo considerato l’idea di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un’attenta riflessione che abbiamo deciso di concludere il nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli – preservando e onorando quello che abbiamo vissuto come coppia durante tutti questi meravigliosi anni. Il nostro più grande desiderio ora è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e una relazione basata sulla nostra autentica amicizia, mentre proseguiamo l’educazione congiunta dei nostri figli. Come sempre vi ringraziamo per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo uniti nel nutrire questo nuovo capitolo delle nostre vite“.

Il messaggio di divorzio tra Jwan e Ricky si è chiuso con un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto la coppia nei sei anni di matrimonio, oggi giunti a conclusione. Ricky, 51 anni, e Jwan, 38 anni, sono genitori di due figli. Prima della relazione con Jwan, inoltre, Martin aveva avuto due gemelli, che oggi hanno 14 anni. Stando a quanto riportato da People, Martin si assumerebbe il ruolo di genitore single nella cura dei suddetti gemelli.

Il matrimonio tra Ricky e Jwan si è concluso, stando a quanto hanno dichiarato, dopo un’attenta riflessione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul perché la coppia abbia deciso di divorziare. Quel che hanno tenuto a ribadire è la volontà di mantenere una relazione basata sull’amicizia.



Ricky Martin, cantante, e Jwan Yosef, artista, si erano incontrati la prima volta nel 2015. L’anno seguente, Martin aveva annunciato il loro fidanzamento attraverso una proposta di matrimonio in diretta televisiva ad Ellen DeGeneres. Martin, inoltre, aveva descritto la proposta di matrimonio come una situazione carica di nervosismo. Nonostante ciò, Jwan accettò di sposarlo. Il matrimonio fu celebrato nel 2017, mentre i loro figli nacquero nel 2018 e nel 2019.