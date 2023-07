Mara Venier parla del suo rapporto familiare con Ultimo

Mara Venier si espone su Ultimo, dopo averlo ricevuto nello Speciale Domenica In lo scorso 12 febbraio 2023 direttamente dal Festival di Sanremo. In una nuova intervista su Leggo, la storica conduttrice di Rai 1 ricorda di aver conosciuto il cantante quando è salito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston e si è ritrovato a dare vita a uno scontro con i giornalisti.

Impossibile per i fan dimenticare la delusione di Ultimo di fronte alla classifica del Festival di Sanremo 2019. La maggior parte dei telespettatori davano per scontata la sua vittoria con il brano I tuoi particolari. Eppure si piazzò al secondo posto, preceduto da Mahmood, il quale trionfò con il brano Soldi.

Ultimo ha fatto ritorno a Sanremo nel 2023 con Alba e si è classificato quarto, uscendo così dal podio. Di fronte a questo risultato finale, i giornalisti presenti nella sala stampa hanno esultato. E il 2 luglio scorso Ultimo ha dato una risposta ufficiale a tutti loro, alzando il dito medio, ricevendo però molte critiche.

Oggi Mara Venier ricorda quando nel 2019 prese le difese, a spada tratta, di Ultimo. Non lo conosceva, ma la conduttrice di Domenica In trovò che ci fosse accanimento nei confronti del giovane cantante. “Anche perché sappiamo com’è Sanremo per i giornalisti, basta mezza parola per farla diventare una telenovela”, prosegue Zia Mara.

Venier ritiene che Ultimo sia “un’artista di grande talento”. Non può dimenticare quando il cantante le fece arrivare un mazzo di fiori a Milano. Un gesto che, a detta sua, avrebbe dimostrato la “tanta signorilità” di questo ragazzo. Da quel momento, Mara si è sentita molto legata al cantante. Queste le sue parole: