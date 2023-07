La scaletta del concerto di Gianni Morandi a Senigallia

Tutto pronto per il Go Gianni Go! Estate 2023, il tour di Gianni Morandi che questa sera partirà da Senigallia, dove il cantante si esibirà in piazza Garibaldi davanti a 3.600 persone. Un’occasione assolutamente da non perdere per ascoltare dal vivo i grandi classici del repertorio di uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana.

Questa sera, con il concerto di Senigallia delle ore 21:30, Gianni Morandi darà inizio al suo tour estivo, appena dopo aver concluso una tournée nei palazzetti che ha fatto registrare il tutto esaurito. Sarà l’ennesima occasione, quindi, per i fan più accaniti di ascoltare il cantante esibirsi dal vivo. Queste le date del tour: Senigallia (6 luglio @ Piazza Garibaldi), Codroipo – UD (8 luglio @ Villa Manin), Brescia (10 luglio @ Arena Campo Marte), Parma (12 luglio @ Parco Ducale), La Spezia (14 luglio @ Piazza Europa), Ferrara (20 luglio @ Piazza Trento e Trieste), Piazzola – PD (22 luglio @ Anfiteatro Camerini), Matera (25 luglio @ Cava del Sole), Alghero (30 luglio @ Anfiteatro Ivan Graziani), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto @ Fortezza Mont’Alfonso), Agrigento (8 agosto @ Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto @ Teatro Antico di Taormina), Malta (12 agosto @ Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto – KR (16 agosto @ Porto Turistico Le Castella), Giulianova – TE (18 agosto @ Porto Turistico), Baia Domizia – CE (20 agosto @ Arena dei Pini), Mantova (2 settembre @ Esedra di Palazzo Te).

Ecco quella che potrebbe essere un’idea di scaletta basandosi sui brani suonati dal vivo da Gianni Morandi nei suoi concerti più recenti.