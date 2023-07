Francesco Vecchi e i problemi con la Mediaset

Mattino 5, morning show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si è concluso recentemente, riscuotendo ottimi risultati in termini di ascolti. Non è tutto oro ciò che luccica poiché dietro una trasmissione di successo ci sarebbero alcuni malumori e non solo. Francesco Vecchi e Mediaset sarebbero i protagonisti di un nuovo.

Il malumore per il programma e la precedente frecciata: cosa è successo

Sembra che l’emittente fondata da Silvio Berlusconi avesse promesso a Francesco Vecchi un programma estivo in prima serata su Rete 4. Qualcosa, però, pare sia andato storto e non se ne sarebbe fatto più nulla. Il conduttore di Mattino 5, si dice, non l’avrebbe presa bene.

Che tra Mediaset e Francesco Vecchi non tutto filasse liscio lo si era visto anche nell’ultima puntata di Mattino 5. Qui, il presentatore, assieme a Federica Panicucci, aveva ringraziato il pubblico per il supporto durante l’annata televisiva. Vecchi aveva, inoltre, espresso una lieve perplessità nel vedere come il pubblico scegliesse di seguire la trasmissione, nonostante ci fossero programmi, appartenenti alla concorrenza, con studi ben più attrezzati e con maggiori risorse. Mattino 5, infatti, va in onda da quello che sembrerebbe essere chiamato lo “studio sgabuzzino“.

Il conduttore, quarant’anni il prossimo 7 luglio, pare avesse voluto rimarcare, in chiusura di trasmissione, come i competitor fossero più attrezzati per programmi di questo genere. Trattasi, probabilmente, di una dichiarazione che nascondeva, nel sottotesto, una frecciatina a Mediaset. L’emittente, ora, avrebbe anche fatto marcia indietro su un programma in prima serata che lo avrebbe visto protagonista. Chissà se Francesco Vecchi lascerà trapelare altro a riguardo, magari con qualche ulteriore stoccata.

L’annuncio della morte di Berlusconi: il momento a Mattino 5

Uno dei momenti più significativi della stagione appena conclusa di Mattino 5 è stato, indubbiamente, l’annuncio in diretta della morte di Silvio Berlusconi. Nella puntata di lunedì 12 giugno, Vecchi e Panicucci diedero il triste annuncio subito dopo la pubblicità, in occasione dei saluti finali. I due conduttori si erano mostrati visibilmente provati, con Federica quasi in lacrime e Vecchi, anche lui scosso, che tentava di supportarla, aiutandola nella conduzione degli ultimi istanti della puntata.